Colômbia não disputará Sul-Americano Alegando problemas econômicos, o Comitê Olímpico Colombiano (COC) anunciou nesta quarta-feira que não vai mandar seus atletas para os VII Jogos Sul-Americanos, que serão realizados em agosto deste ano no Brasil. De acordo com o presidente do COC, Andrés Botero, a entidade ?avaliou detidamente os benefícios e as possibilidades de participar dos Jogos e, com base em critérios eminentemente técnicos e econômicos, a Colômbia decidiu abster-se de tomar parte?, explica o dirigente em nota oficial. A Colômbia deveria receber os Jogos, marcados anteriormente para maio deste ano, mas desistiu da organização por conta de problemas com a falta de segurança no país, conturbado por uma guerra civil. Botero admitiu ainda que a Colômbia pode não participar dos Jogos Centro-Americanos e do Caribe, marcados para San Salvador, em novembro. Os Jogos Sul-Americanos serão disputados no Rio de Janeiro, mas haverá competições nas sub-sedes de São Paulo, Curitiba e Belém.