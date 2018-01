Colombiano é campeão da Volta do Rio O ciclista colombiano Hebert Gutierrez, da equipe Orbitel, foi o grande campeão da Volta do Rio de Ciclismo. Apesar da sua terceira vitória consecutiva, Richard Rodriguez, da Seleção do Chile, não conseguiu ultrapassar o adversário e terminou a competição na terceira posição. O chileno completou os 47,6km da etapa deste domingo, disputada entre Niterói e o Aterro do Flamengo, na zona sul, em 1h00min50. A segunda colocação na classificação geral ficou Jorge Martinez, também da Orbitel. Marcio May foi o brasileiro melhor colocado, ficando com a oitava posição. Hebert Gutierrez classificou como importante a vitória da sua equipe na Volta do Rio. Essa foi a primeira vez que a Orbitel disputou a competição. De acordo com ele, a estratégia de obter uma vantagem sobre os demais competidores na etapa de serra foi bem-sucedida, permitindo que o ritmo fosse mantido nas etapas seguintes, sempre na liderança. Já Richard Rodriguez considerou que sua equipe realizou um bom trabalho, consolidando uma posição entre as três primeiras. O ciclismo brasileiro não teve o resultado esperado, mas o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, considerou a Volta do Rio como um divisor de águas para o esporte nacional. "Certamente é um dos grandes eventos esportivos do ano. Em 2004, pretendemos explorar mais as cidades litorâneas", disse o dirigente, responsável pela inscrição da competição no calendário da União Ciclística Internacional (UCI). Nuzman aproveitou a ocasião para anunciar que em 2004 a Volta do Rio constará do calendário da UCI pelos próximos quatro anos. Para o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Bruno Caloi, a competição foi o "pontapé inicial" para levar o esporte ao conhecimento do público. "Pelo que vimos, parece que todos gostaram", brincou o dirigente. "Foi difícil colocar a Volta do Rio de pé porque não existe ainda no Brasil a cultura do ciclismo." Categorias individuais - O ciclista brasileiro Rodrigo de Mello Brito, da equipe Memorial Santos, foi o campeão da categoria meta-volante. Ele chegou em segundo na etapa deste domingo atrás do chileno Richard Rodriguez, que terminou em segundo no geral, empatado com seu companheiro Luís Sepúlveda. A chegada da meta-volante fica num ponto do percurso em que os três primeiros ciclistas que alcançam este local ganham, respectivamente, três, dois e um segundo de bonificação na classificação geral. A intenção é incentivar os competidores a darem "sprints" (arrancandas) no meio da etapa. Na categoria montanha, Hebert Gutierrez já havia conseguido o título por antecipação.