Colombiano Manga chega ao Vasco, explica apelido e diz: 'Estou vivendo um sonho'

"Gosto muito da fruta, manga. Sempre me chamaram assim, desde pequeno", contou, em sua primeira declaração como jogador vascaíno. "Estou vivendo um sonho, espero desfrutar o máximo, quero fazer muitos gols", continuou o jogador, sempre sorridente no vídeo.

Questionado pelo repórter do site do Vasco, mostrou conhecer parte da história do clube, citando ídolos que jogaram em São Januário. "Romário, que é uma lenda, Edmundo, Bebeto, Juninho Pernambucano, Coutinho. O Vasco tem muita história", afirmou, revelando o desejo de também ele "ajudar a equipe e fazer muitos gols".

Manga foi revelado nas divisões de base do Deportivo Cali. Considerado uma promessa do futebol colombiano, defendeu as seleções de base do país e foi negociado com o Dínamo de Kiev. De lá para cá, no entanto, não se firmou em lugar nenhum. Foi emprestado de volta para o Deportivo, rodou por Evian (França), Dallas (EUA), Atlético Nacional e Millonarios, onde atuou no ano passado, sempre por empréstimo.

O jogador de 25 anos se tornou mais uma opção ofensiva para o Vasco, que focou no setor em sua ida ao mercado neste início de temporada. Antes de Escobar, o clube já havia anunciado o lateral Gilberto, o volante Jean, os meias Escudero e Wagner e os atacantes Kelvin e Muriqui.