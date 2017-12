Com 30 aces, Ljubicic derrota Nalbandian em Xangai Em jogo equilibrado, o tenista croata Ivan Ljubicic, atual número quatro do mundo, conquistou a sua primeira vitória na Masters Cup de Xangai, competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada e distribui quase US$ 4,5 milhões em prêmios, ao derrotar, nesta terça-feira, o argentino David Nalbandian, por 2 sets a 1. Apesar do saque implacável de Ljubicic (o croata teve 30 aces em toda a partida), Nalbandian conseguiu quebrar o serviço de seu rival e fechou o primeiro set em 7/5. No segundo, o jogo foi para o tie-break, onde o croata levou a melhor: 7/6 (9/7). Já no terceiro, Nalbandian cansou, cometeu muitos erros e foi derrotado por 7/5. Ao todo, a partida, válida pelo grupo vermelho, teve 2h48 de duração. Essa foi a 61.º vitória de Ljubicic na temporada, em 80 jogos disputados. Por sinal, o croata, que tem seis títulos como profissional, somou a vitória de número 280 da carreira. Para se classificar à próxima fase, Ljubicic ainda terá de vencer o suíço Roger Federer, que nesta terça derrotou o norte-americano James Blake. Aliás, Federer é o líder da chave, com duas vitórias. Já Nalbandian, que é o atual campeão, perdeu os dois jogos disputados.