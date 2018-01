Com 5ª vitória seguida, líder Cavaliers encerra série de triunfos do Grizzlies

Desta forma, o Cavaliers se garantiu na ponta isolada da Conferência Leste, agora com 18 vitórias em 23 partidas, voltando a abrir vantagem sobre o vice-líder Toronto Raptors, que ganhou 17 dos seus primeiros 24 jogos na competição. Já o Grizzlies é o quinto colocado da Conferência Oeste, agora com nove derrotas em 26 confrontos.

Kevin Love, com um "double-double" de 29 pontos e 13 rebotes, e LeBron James e JR Smith, com 23 pontos cada, foram os principais destaques da vitória do time de Cleveland. JR Smith, por sua vez, fez história ao ultrapassar Dale Ellis e se tornar o 14º maior cestinha de bolas de três pontos da história da NBA. Foram seis tiros certeiros de longa distância diante do Grizzlies e agora são 1.723 pontos ao total marcados desta forma em sua carreira.

Pelo Grizzlies, Zach Randolph foi o maior cestinha, com 18 pontos, mas o resto da equipe teve desempenho discreto ou fraco na parte ofensiva, sendo que Troy Williams e Andrew Harisson marcaram 13 pontos cada pela equipe visitante.

WARRIORS GANHA OUTRA - Atual vice-campeão da NBA, o Golden State Warriors deu continuidade à melhor campanha desta temporada regular ao superar o New Orleans Pelicans por 113 a 109, fora de casa, em outro duelo da noite desta terça. Assim, a equipe de Oakland passou a contabilizar 22 vitórias em 26 partidas na liderança disparada da Conferência Oeste, que até o fim desta rodada tinha o San Antonio Spurs com 19 triunfos e cinco derrotas na vice-liderança.

Já o Pelicans, que "vendeu caro" a derrota para o Warriors, amargou a sua 18ª derrota em 26 partidas, retrospecto que o deixa na antepenúltima posição do Oeste.

Com 30 pontos, Stephen Curry foi o cestinha do confronto em New Orleans, onde Kevin Durant também brilhou com 27 pontos pelo time visitante e ainda fez um bloqueio decisivo sobre Anthony Davis no minuto final, quando a partida ainda não estava decidida. Já Draymond Green fez um "triple-double" pelo Warriors ao contabilizar dez pontos, 12 rebotes e dez assistências.

Pelo lado da equipe da casa, Davis, embora parado por Kevin Durant em lance crucial para o seu time no fim, foi o principal destaque, com 28 pontos e oito rebotes.

MAGIC SURPREENDE - Após três derrotas consecutivas, o Orlando Magic surpreendeu na rodada desta terça-feira ao superar o Atlanta Hawks por 131 a 120, fora de casa, com atuação destacada de Serge Ibaka, cestinha com 29 pontos, e Elfrid Payton, que fez um "double-double" de 26 pontos e 14 assistências.

Pelo Hawks, nono colocado da Conferência Leste, agora com 13 derrotas em 25 jogos, Dwight Howard brilhou com 20 pontos e 16 rebotes, mas não evitou o revés que levou o Magic ao seu 11º triunfo em 26 partidas, retrospecto que deixa a equipe da Flórida em 11º lugar no Leste.

BLAZERS BATE THUNDER - Em um confronto entre dois times que hoje ocupam lugar na zona de classificação para os playoffs da NBA, o Portland Trail Blazers derrotou o Oklahoma City Thunder por 114 a 95, em casa, e conquistou a sua 13ª vitória em 27 partidas, se garantindo na oitava posição do Leste. Sexto colocado desta mesma conferência, o Thunder agora tem dez derrotas em 25 jogos.

Em outro duelo da rodada desta terça-feira, o Minnesota Timberwolves, vice-lanterna do Oeste, também surpreendeu ao bater o Chicago Bulls por 99 a 94, fora de casa, onde conquistou uma improvável sétima vitória em 18 jogos.

Já o Bulls, que passou a contabilizar 11 derrotas em 24 jogos, ocupa a sexta posição do Leste. O time de Chicago teve o brasileiro Cristiano Felício em quadra neste duelo, no qual atuou por 15 minutos, fazendo quatro pontos, pegando cinco rebotes e dando uma assistência após sair do banco de reservas.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 103 x 86 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 120 x 131 Orlando Magic

Chicago Bulls 94 x 99 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 109 x 113 Golden State Warriors

Phoenix Suns 113 x 111 New York Knicks

Portland Trail Blazers 114 x 95 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos desta quarta-feira:

Philadelphia Sixers x Toronto Raptors

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Orlando Magic x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x Sacramento Kings

Dallas Mavericks x Detroit Pistons

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Boston Celtics