Com 51 pontos de Lillard, Blazers atropela Warriors na NBA

Lillard anotou ainda sete assistências e acertou nove chutes de três em 12 tentativas. O Blazer contou também com boa atuação de C.J. McCollum, responsável por 21 pontos, sete assistências e quatro rebotes.

Curry, por sua vez, teve a companhia de Klay Thompson, autor de 23 pontos, e de Draymond Green, com 14 pontos e 12 rebotes. Mais discreto, Leandrinho contribuiu com cinco pontos, um rebote e uma assistência.

Foi a quinta derrota do Warriors na temporada regular da NBA. Apesar disso, o atual campeão segue com a melhor campanha da competição, com suas 48 vitórias. A equipe ocupa a liderança da Conferência Oeste. Já o Blazers está na sétima colocação da tabela, com 28 triunfos e 27 derrotas.

Cada vez mais próximo do Warriors na tabela, o San Antonio Spurs venceu mais uma ao superar o Los Angeles Lakers por 119 a 113, fora de casa. Tony Parker comandou o triunfo dos visitantes, com seus 25 pontos. LaMarcus Aldridge anotou 16 pontos e 8 rebotes.

Do outro lado, Kobe Bryant também anotou 25 pontos, sem, contudo, evitar a derrota do lanterna. O Lakers apresenta uma das piores campanhas do campeonato, com 11 triunfos e 45 derrotas. Já o Spurs é o segundo colocado do lado Oeste, com 46 vitórias e nove derrotas.

Também pela Conferência Oeste, o Utah Jazz bateu o Boston Celtics por 111 a 93 com outra boa atuação de Raulzinho. Titular, o armador brasileiro registrou 15 pontos, três rebotes e quatro assistências. O triunfo mantém o Jazz na briga por uma vaga nos playoffs. Agora o time ocupa a nona colocação (com 27 vitórias e o mesmo número de derrotas), apenas um abaixo da zona de classificação.

Já o Celtics segue em situação tranquila no lado Leste. O time ocupa o terceiro lugar, com 32 vitórias e 24 derrotas. Em segundo lugar está o Toronto Raptors, batido nesta rodada pelo Chicago Bulls pelo placar de 116 a 106, fora de casa.

O Bulls contou com a participação do brasileiro Cristiano Felício, em sua melhor atuação pela equipe. Reserva, ele anotou oito pontos e registrou três assistências e três rebotes nos 14 minutos em que esteve em quadra. De olho nos playoffs, o Bulls é o oitavo colocado da Conferência Leste, com 28 triunfos e 26 derrotas. Já o Raptors, em segundo lugar, tem 35 vitórias e 18 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Washington Wizards 98 x 86 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 109 x 98 New York Knicks

Memphis Grizzlies 109 x 104 Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks 95 x 98 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 116 x 106 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 111 x 115 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 98 x 101 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 121 x 114 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 100 x 116 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 137 x 105 Golden State Warriors

Sacramento Kings 116 x 110 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 113 x 119 San Antonio Spurs

Utah Jazz 111 x 93 Boston Celtics

Orlando Magic 110 x 104 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Miami Heat x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors