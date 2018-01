Com Almir Júnior, Brasil chega a 6 classificados ao Mundial Indoor de Atletismo

A equipe brasileira de atletismo já tem seis classificados ao Mundial Indoor de Birmingham, que será disputado entre os dias 1º e 4 de março, na Inglaterra. E o último a obter uma vaga foi Almir Cunha dos Santos, mais conhecido como Almir Júnior.

No sábado, durante a disputa do Meeting Internacional Doug Raymond Invitation, na cidade de Kent, em Ohio, nos Estados Unidos, ele venceu a prova do salto triplo ao fazer a marca de 17,06 metros, superando os 17,05m exigidos para ir ao Mundial.

O resultado ainda garantiu a liderança do ranking mundial indoor da temporada para o brasileiro. "Estou muito feliz pela marca, pelo índice e, claro, pela colocação no ranking, mas muito feliz também pelo apoio que recebo da Sogipa", comentou Almir Júnior.

Com 24 anos, o atleta havia sido também o líder do ranking brasileiro do salto triplo em 2017, quando terminou com 16,92m. Essa marca, obtida no dia 18 de dezembro, impulsionou a boa fase de Almir.

Além do saltador, a equipe brasileira possui outros cinco atletas classificados ao Mundial Indoor. São eles: o campeão olímpico Thiago Braz, no salto com vara, Darlan Romani, no arremesso do peso, Rosângela Santos, nos 60 metros, Leticia Cherpe de Souza, nos 400 metros, e Núbia Aparecida Soares, no salto triplo. O prazo para a obtenção de índices vai até 19 de fevereiro.