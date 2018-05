Com apoio de Thiago Pereira, Los Angeles lança campanha por Jogos de 2024 Um ídolo do esporte olímpico brasileiro é um dos garotos propaganda da candidatura de Los Angeles para receber os Jogos de 2024, daqui a oito anos. Na terça-feira à noite, a cidade norte-americana apresentou sua campanha para sediar a Olimpíada e contou com o apoio de Thiago Pereira, que mora e treina no segundo município mais populoso dos EUA.