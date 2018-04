Com apoio, Hamburgo larga na frente para ser candidata alemã aos Jogos de 2024

O comitê alemão anunciou os resultados de uma pesquisa em que 64% dos residentes de Hamburgo apoiam uma eventual candidatura em comparação com os 55% de Berlim. As duas cidades estão competindo no processo de definição da candidata da Alemanha para sediar os Jogos Olímpicos de 2024. O comitê irá recomendar uma das cidades em 21 de março.

Os resultados da pesquisa podem influenciar na definição da Alemanha. A pesquisa, realizada pelo Forsa Institute, envolveu 1.500 moradores em cada cidade, com uma margem de erro de 2,5%.

Depois que o comitê alemão selecionar a sua preferida, a vencedora do processo realizará um referendo para definir se será mesmo uma candidata. Até agora, apenas Boston, nos Estados Unidos, e Roma, na Itália, oficializaram o desejo de sediarem a Olimpíada de 2024.