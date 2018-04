Com aval de Bubka, Vitaly Petrov vira consultor do Brasil

A segunda visita do técnico Vitaly Petrov ao Brasil em 2011, que começou na segunda-feira e terminará dia 29, está marcada por um novo vínculo do ucraniano com o País: o ex-treinador da russa Yelena Isinbayeva tornou-se, oficialmente, consultor do salto com vara, contratado pela Confederação Brasileira (CBAt).

A ideia de manter Vitaly próximo do Brasil surgiu em março, conforme revelou o Estado. Na ocasião, a parceria com Isinbayeva tinha acabado de ser rompida e uma janela no tempo do treinador se abriu. Com contrato até 2012 (que pode ser expandido para 2016), ele não será profissional exclusivo do Brasil, pois continuará seu trabalho no Centro de Fórmia (Itália), mantido pela Federação Internacional.

Mas a trajetória de sucesso com os brasileiros - cujo ponto culminante, até agora, foi a inédita medalha de ouro conquistada por Fabiana Murer no Mundial de Daegu - chamou a atenção da IAAF. Mais especificamente de Sergey Bubka, vice-presidente da entidade. Ainda recordista mundial da prova, o ucraniano revelado por Petrov quer espalhar pelo mundo a experiência de desenvolvimento obtida no Brasil.

"Ele roubou a ideia do Elson", disse Vitaly, referindo-se a Elson Miranda, técnico de Fabiana Murer, que procurou Petrov em 2001 para aprender as especificidades da prova que escolheu.

"O Sergey acredita que o técnico deve ir ao país, seja Brasil, Argentina, Colômbia ou na África. Não adianta nada os atletas viajarem até Fórmia, ficarem um mês e voltar para casa. O contato se perde", explica Vitaly. "Agora ele quer essa experiência, como foi feita no Brasil."

Para Fabiana, a proximidade de Vitaly já fez diferença - ele esteve em Daegu como membro da delegação brasileira. "Agora ele tem mais tempo para se dedicar à nossa programação."