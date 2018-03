Com Baloubet, Rodrigo vence prova em Paris Montando Baloubet du Rouet, o cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa venceu, na noite desta sexta-feira, no CSI-W de Paris-Bercy, uma prova ao cronometro que valia como classificatória para o Grande Prêmio da Copa do Mundo, que acontece ainda neste sábado. O conjunto fez um percurso sem faltas com o tempo de 65s23, exatamente o mesmo tempo do francês Patrice Delaveau e Envoye Special. Ambos terminaram empatados em primeiro lugar. Em terceiro ficou o dinamarquês Thomas Velin com Equest Carnute, com o tempo de 66s51, seguido pelo atual Campeão da Copa do Mundo, o alemão Marcus Ehning, com For Pleasure no tempo de 66s52. O Grande Prêmio de hoje a noite vale como classificatória para a final da Copa do Mundo, que acontece de 22 à 25 de Abril, em Milão, na Itália. O GP terá um total de 35 conjuntos e Rodrigo entra por último, pois a ordem de entrada para o GP é inversa a classificação da prova de ontem.