Com bandeira do Vasco, Piquet testa Brabham na pista

O piloto usou o mesmo uniforme da década de 80 e até o mesmo desenho do capacete. Carioca, entrou no clima da reta final do Campeonato Brasileiro ao exibir uma bandeira do Vasco no cockpit do carro. O time está na briga pelo título, ao lado de Corinthians e Fluminense.

Piquet será homenageado neste domingo pelos 30 anos do seu primeiro título (também venceu o Mundial em 1983 e 1987) e pelos 20 anos da sua última vitória na F1. Antes da corrida, ele dará quatro voltas na pista de Interlagos às 12h40 em seu antigo carro. O ex-piloto também será o responsável pela bandeirada ao fim da prova.

As voltas de Piquet no traçado empolgaram a torcida que começa a encher as arquibancadas do circuito paulistano. Alguns trechos já estão cheios. Por enquanto, a movimentação é tranquila nas entradas. A organização espera ter casa cheia neste domingo, próximo à marca de 80 mil torcedores. No sábado, 52.231 pessoas acompanharam os treinos das arquibancadas.

Apesar da expectativa de chuva, que chegou a esfriar o clima na noite de sábado, o sol predomina em Interlagos nesta manhã de domingo. Os termômetros registram 27 graus na pista, com umidade de 66%. As nuvens, porém, já despontam no céu. A previsão é de chuva para o período da tarde, com mínima de 17 graus e máxima de 28.

Alguns pilotos já chegaram ao autódromo, como o finlandês Heikki Kovalainen, o primeiro a colocar os pés em Interlagos neste domingo, e o russo Vitaly Petrov, companheiro de Bruno Senna na Renault.