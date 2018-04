Com Bolt, Jamaica leva o ouro no revezamento 4 x 100 m

Não teve recorde mundial desta vez, mas Usain Bolt conquistou mais uma medalha de ouro no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado no estádio Olímpico, em Berlim. Com a equipe do revezamento 4 x 100 metros, o velocista da Jamaica faturou seu terceiro título na competição. Antes, com quebra de recordes mundiais, ganhou nos 100 e nos 200 metros rasos.

Veja também:

GALERIA - Veja imagens deste sábado

MUNDIAL - Leia todas as notícias do torneio

QUIZ - Participe do teste sobre o Mundial

CALENDÁRIO - Todos os eventos e horários

Bolt foi o terceiro do revezamento jamaicano, que venceu a prova em 37s31, 21 centésimos acima do recorde mundial estabelecido pelos próprios caribenhos nos Jogos Olímpicos de Pequim, no ano passado. Steve Mullings abriu a prova, Michael Frater foi o segundo na pista e Asafa Powell fechou os últimos 100 metros.

Na última passagem do bastão, que ficou próximo da Jamaica foi a equipe de Trinidad & Tobago, que acabou ficando com a medalha de prata com o tempo de 37s62. O pódio foi completado pela Grã-Bretanha, que fez a marca de 38s02.

O Brasil, que havia conquistado uma vaga na final por causa da eliminação dos Estados Unidos, terminou na sétima colocação da final com o tempo de 38s52. O time nacional foi composto por Vicente Lenílson, Sandro Viana, Basílio de Moraes e José Carlos Moreira, o Codó.