Com campanha impecável, Alison e Bruno Schmidt perdem final em Fuzhou

FUZHOU - Os brasileiros Alison e Bruno Schmidt foram derrotados na decisão da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e ficaram com a medalha de prata do Open de Fuzhou, na China. Neste sábado, eles perderam para os italianos Nicolai e Lupo por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 21/16 e 13/15, em 48 minutos.

A conquista deste sábado foi a primeira de Nicolai e Lupo no Circuito Mundial de Vôlei de Praia - até então, seus melhores resultados eram os vice-campeonatos da etapa de Fuzhou em 2013 e do Grand Slam de Pequim em 2012.

Até a decisão, os brasileiros vinham com campanha impecável em Fuzhou, com seis vitórias, incluindo triunfos sobre os compatriotas Ricardo e Álvaro Filho nas quartas de final e também sobre os atuais campeões do Circuito Mundial, os letões Samoilovs e Smedins, nas semifinais, por 2 sets a 1, com parciais de 13/21, 23/21 e 15/7.

O pódio em Fuzhou foi completado pelos holandeses Stiekema e Varenhorst, que na disputa do terceiro lugar derrotaram a dupla da Letônia por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 26/24 e 16/14. A próxima etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia será disputada na próxima semana, em Xangai, que sediará o primeiro Grand Slam da temporada entre os dias 29 de abril e 4 de maio.