Com cesta no segundo final, líder Celtics bate Blazers e vence 4ª seguida na NBA

Graças a um arremesso convertido por Al Horford no segundo final, o Boston Celtics venceu o Portland Trail Blazers por 97 a 96, em casa, em um dos jogos da rodada da noite deste domingo da NBA, e emplacou o seu quarto triunfo consecutivo pela liga de basquete dos Estados Unidos.

+ Chris Paul brilha e Rockets atropela o Cavaliers; Warriors cai para o Nuggets

Com o resultado obtido no sufoco, o time de Massachusetts passou a contabilizar 39 vitórias em 54 partidas na liderança da Conferência Leste da competição, enquanto o Blazers é o sexto colocado do Oeste, agora com 24 derrotas em 53 confrontos nesta temporada regular.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de ter acertado o arremesso que definiu a vitória de seu time, o pivô Al Horford foi o cestinha do jogo ao lado de CJ McCollum, da equipe do Oregon, com 22 pontos, e ainda garantiu um "double-double" ao apanhar dez rebotes.

Damian Lillard, com 21 pontos e nove assistências, foi outro destaque do time de Portland no confronto, mas o Celtics acabou exibindo uma melhor atuação coletiva, embora tenha precisado da cesta salvadora de Horford para vencer no fim.

Outra equipe que também venceu seu jogo da rodada deste domingo graças a uma cesta no finalzinho da partida foi o Atlanta Hawks, que assegurou o triunfo de 99 a 96 sobre o New York Knicks, fora de casa, após Kent Bazemore acertar um arremesso da linha dos três pontos quando faltavam 6,7 segundos para o estouro do cronômetro.

Essa foi apenas a 16ª vitória do Hawks em 53 jogos, retrospecto que o deixa na vice-lanterna da Conferência Leste, enquanto o Knicks é o 11º colocado, agora com 31 derrotas em 54 partidas.

Herói dos visitantes, Kent Bazemore ainda se destacou como o cestinha do seu time, com 19 pontos, enquanto o maior pontuador do jogo foi Kristaps Porzingis, com 22 pela equipe de Nova York.

Diferentemente de Celtics e Hawks, o Toronto Raptors venceu o seu jogo da rodada deste domingo ao bater o Memphis Grizzlies por 101 a 86, em casa, alcançando assim o seu 36º triunfo em 52 jogos, se garantindo na vice-liderança do Leste.

Já o Grizzlies, que teve Marc Gasol como cestinha do jogo, com 20 pontos, é o 12º colocado do Oeste e passou a acumular 34 derrotas em 52 confrontos.

Também pela rodada deste domingo, o Los Angeles Lakers surpreendeu ao superar o Oklahoma City Thunder por 108 a 104, fora de casa, e alcançar a sua 21ª vitória em 52 jogos, retrospecto com o qual é o 11º colocado do Oeste.

Com um forte jogo coletivo, o time da Califórnia ofuscou as atuações dos astros do Thunder, quinto colocado do Leste, agora com 24 derrotas em 54 jogos. A equipe caiu mesmo com os 36 pontos marcados por Russell Westbrook, cestinha do jogo. Para completar, Paul George fez 26 pontos pelo time da casa.

Confira os resultados da rodada deste domingo na NBA:

Boston Celtics 97 x 96 Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets 94 x 109 Milwaukee Bucks

New York Knicks 96 x 99 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 101 x 86 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 104 x 108 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 110 x 115 Charlotte Hornets

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Indiana Pacers x Washington Wizards

Miami Heat x Orlando Magic

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

Denver Nuggets x Charlotte Hornets

Sacramento Kings x Chicago Bulls

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks