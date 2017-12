Com condições ruins do mar, Pipe Masters é adiado no Havaí

No quinto dia da janela de disputa, a organização do Billabong Pipe Masters optou por cancelar as baterias do dia por causa das condições ruins do mar em Pipeline, no Havaí. A expectativa era de boas ondas, segundo as previsões, mas isso não se confirmou e a direção optou por adiar a competição, a última do calendário do Circuito Mundial de Surfe.

"Não vamos ter competição hoje. As ondas diminuíram de tamanho, para três a cinco pés, e o vento maral atrapalha. As condições estão muito ruins, cancelamos as baterias e amanhã teremos uma nova chamada logo cedo aqui no Havaí", explicou o brasileiro Renato Hickel, diretor da WSL (Liga Mundial de Surfe).

Até agora só houve um dia de disputa, na segunda-feira, sem contar a triagem, que ocorreu em outro dia inteiro de competição. Foram realizadas nove baterias da primeira fase e ainda faltam três baterias para encerrar esta fase e começar a repescagem, onde Gabriel Medina e Julian Wilson vão decidir se continuam na briga pelo título mundial.

Confira os resultados da primeira fase:

1ª bateria: Jeremy Flores (FRA) 10,17

Jadson André (BRA) 6,33

Matt Wilkinson (AUS) 4,67

2ª bateria: Josh Kerr (AUS) 12,17

Kanoa Igarashi (EUA) 6,10

Owen Wright (AUS) 3,37

3ª bateria: Conner Coffin (EUA) 10,50

Julian Wilson (AUS) 8,00

Stuart Kennedy (AUS) 1,50

4ª bateria: Jordy Smith (AFS) 16,57

Bede Durbidge (AUS) 11,43

Ethan Ewing (AUS) 3,00

5ª bateria: Miguel Pupo (BRA) 14,83

Benji Brand (HAV) 12,64

Gabriel Medina (BRA) 12,43

6ª bateria: John John Florence (HAV) 13,50

Dusty Payne (HAV) 6,83

Wiggolly Dantas (BRA) 5,63

7ª bateria: Caio Ibelli (BRA) 12,83

Adriano de Souza (BRA) 11,27

Jack Freestone (AUS) 7,04

8ª bateria: Kelly Slater (EUA) 12,47

Joan Duru (FRA) 11,90

Kolohe Andino (EUA) 7,60

9ª bateria: Ezekiel Lau (HAV) 10,50

Filipe Toledo (BRA) 2,00

Michel Bourez (TAH) 2,00

10ª bateria: Sebastian Zietz (HAV) x Adrian Buchan (AUS) x Ian Gouveia (BRA)

11ª bateria: Joel Parkinson (AUS) x Connor O'Leary (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA)

12ª bateria: Mick Fanning (AUS) x Frederico Morais (POR) x Italo Ferreira (BRA)