Com Dani Piedade em quadra, Brasil volta a vencer Áustria no handebol

VITÓRIA - Assim como já tinha acontecido no último sábado em Cabo Frio (RJ), a seleção brasileira feminina de handebol voltou a vencer a Áustria em amistoso disputado na noite desta terça-feira, em Vitória (ES). Dessa vez, o Brasil ganhou por 29 a 22 - no confronto anterior, a vitória foi por 36 a 23.

Os dois amistosos contra a Áustria servem de preparação para o Brasil disputar o Campeonato Pan-Americano, que começa no sábado, na República Dominicana. E o jogo desta terça-feira reuniu grande público em Vitória, terra natal da ponta Alexandra, eleita a melhor jogadora do mundo no ano passado.

"Tudo foi maravilhoso. Eu estou muito emocionada e feliz por estar ao lado da minha família e amigos. Acredito que o placar foi mais apertado do que o da partida anterior, porque as duas equipes se conhecem melhor", avaliou Alexandra, grande estrela da seleção brasileira na atualidade.

"A Áustria jogou diferente, dificultando as nossas jogadas. Jogamos com uma defesa nova e estou contente com o resultado, dentro do que podemos esperar com pouco tempo de treinamentos. Agora, é ajustar alguns detalhes para o Pan-Americano", disse o técnico do Brasil, o dinamarquês Morten Soubak.

Outro destaque da vitória brasileira foi a presença de Dani Piedade, que está voltando agora à seleção após ter sofrido um AVC em setembro. "Me sinto ainda mais contente por estar aqui no Brasil, com essa torcida nos impulsionando a todo instante", comentou a jogadora.