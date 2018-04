Com dez equipes nos playoffs, NFL tem confrontos decisivos

Atualizada em 26/12

Na penúltima semana da temporada regular da NFL, dez das 12 equipes dos playoffs já estão definidas. New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts, Cincinnati Bengals e Denver Broncos pela AFC (Conferência Americana de Futebol) e Dallas Cowboys, Detroit Lions, Green Bay Packers, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals na NFC (Conferência de Futebol Nacional). Confira como foram alguns confrontos da 16ª semana:

Philadelphia Eagles 24 x 27 Washington Redskins

Os Eagles tinham uma tarefa que não parecia tão complicada: bater em casa o lanterna da NFC East, os Redskins. Mas o time que até pouco tempo era considerado favorito para ficar com a vaga na divisão perdeu mais um jogo e diz adeus ao sonho de ir aos playoffs.

Mark Sanchez, quarterback dos Eagles, foi o vilão da noite no FedEx Field. Com um erro crucial nos minutos finais, possibilitou uma interceptação de Bashaud Breeland e deu ao Washington a chance de converter o field goal que deu a vitória para o time da capital americana.

O Philadelphia agora apenas cumpre tabela na rodada final, quando encara o New York Giants. Eliminados, os Redskins terão pela frente o Dallas Cowboys.

Green Bay Packers 20 x 3 Tampa Bay Buccaneers

Aaron Rodgers estará nos playoffs da temporada. O quarterback dos Packers não decepcionou diante do fraco Tampa Bay e com 318 jardas e um touchdown, conseguiu levar seu time para a pós-temporada do futebol americano. Resta agora um último desafio: ser campeão da NFC North. Para conquistar esse feito, o time de Green Bay precisará encarar o Detroit Lions pela primeira colocação.

"Ganhamos seis dos últimos sete jogos, então eu diria que estamos jogando um futebol consistente, com toda certeza", afirmou o treinador Mike McCarthy. O confronto decisivo acontece no próximo dia 28.

Indianapolis Colts 7 x 42 Dallas Cowboys

Talvez o grande vitorioso da rodada tenha sido o Dallas. A equipe, que aparentemente tinha um jogo mais complicado que o rival direto pelo título da NFC West, os Eagles, acabou transformando a dificuldade em um atropelamento no campeão do AFC South, o Indianapolis Colts. Antes mesmo do intervalo, a equipe de Tony Romo já aplicava impiedosos 28 x 0 no time de Andrew Luck.

Somente no último quarto é que os Colts conseguiram o touchdown de honra. "Foi um início ruim", reconheceu Luck ao final da partida. "Foi ruim. Muito ruim. Tivemos poucas coisas boas, se houve alguma", completou o quarterback. Enquanto o QB dos Colts terminou a partida com 109 jardas e duas interceptações, Romo foi bem melhor, anotando quatro touchdowns.

É a primeira vez que os Cowboys conseguem o título da NFC West desde 2009. Resta agora apenas o clássico contra os Redskins na última semana da temporada regular da NFL. Já os Colts se preparam para os playoffs encarando o Houston Texans.

Confira os resultados da rodada:

Quinta-feira

Tennessee Titans 13 x 21 Jacksonville Jaguars

Sábado

Philadelphia Eagles 24 x 27 Washington Redskins

San Diego Chargers 38 x 35 San Francisco 49ers

Domingo

Baltimore Ravens 13 x 25 Houston Texans

Green Bay Packers 20 x 3 Tampa Bay Buccaneers

Kansas City Chiefs 12 x 20 Pittsburgh Steelers

Cleveland Browns 13 x 17 Carolina Panthers

Detroit Lions 20 x 14 Chicago Bears

Minnesota Vikings 35 x 27 Miami Dolphins

Atlanta Falcons 30 x 14 New Orleans Saints

New England Patriots 17 x 16 New York Jets

NY Giants 37 x 27 St. Louis Rams

Indianapolis Colts 7 x 42 Dallas Cowboys

Buffalo Bills 24 x 26 Oakland Raiders

Seattle Seahawks 35 x 6 Arizona Cardinals

Segunda-feira

Denver Broncos 28 x 37 Cincinnati Bengals