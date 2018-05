Com Diego Souza, Baptista repete time do Fluminense em treino

O meia Diego Souza e o zagueiro Henrique serão as novidades do time do Fluminense na partida contra o Madureira, nesta quinta-feira, em Macaé, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Foi o que indiciou o técnico Eduardo Baptista no treinamento da manhã desta terça-feira, quando repetiu a formação da atividade anterior quando escalou um time titular.

Henrique e Diego Souza foram dois dos jogadores contratados pelo Fluminense para a temporada. O zagueiro retornará ao time após cumprir suspensão no duelo com o Bonsucesso, em razão da sua expulsão na primeira rodada do Campeonato Carioca. E ele formará a dupla de zaga com Marlon Santos.

Mas a expectativa está mesmo voltada Diego Souza. O meia, que retornou ao Fluminense após 11 anos, teve o seu contrato regularizado e fará a sua reestreia diante do Madureira. E para a sua entrada no time, Eduardo Baptista sacou o volante Douglas, escalando uma formação mais ofensiva.

Assim, o Fluminense deverá atuar nesta quinta-feira com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Henrique, Marlon Santos e Giovanni; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Daniel e Diego Souza; Fred.

De volta ao Fluminense, cedido por empréstimo pela Roma, Gerson fez um trabalho em separado, de aprimoramento físico, ao lado do zagueiro Elivélton, do lateral-esquerdo Léo e do atacante Pedro. O jogador será o camisa 11 do time, mas ainda não está definido quando voltará a ser aproveitado por Eduardo Baptista.