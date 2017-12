Com dificuldades, Federer avança em Roland Garros O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, avançou nesta sexta-feira no Aberto de Roland Garros, evento que distribui cerca de US$ 18 milhões em prêmios, ao derrotar o chileno Nicolás Massu por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/2, 6/7 (4/7) e 7/5. Federer, que nunca conquistou o título de Roland Garros, ganhou os dois primeiros sets com tranqüilidade. No entanto, o suíço foi surpreendido no terceiro e derrotado no tie-break. Já no quarto, Federer encontrou problemas com o forte saque de Massu e só conseguiu fechar em 7/5. Agora, Federer vai enfrentar pelas oitavas-de-final o checo Tomas Berdych, que se classificou após o alemão Nicolas Kiefer abandonar a partida no início do segundo set por causa de uma lesão no pulso esquerdo - Berdych havia ganho o primeiro por 6/1. Em outro confronto, o russo Nikolay Davydenko derrotou o espanhol Carlos Moyá por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/3. Também por 3 a 0, o espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave numero sete, venceu o checo Lukas Dlouhy, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2. O croata Mario Ancic também derrotou por 3 a 0 o espanhol Albert Montañes, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4. Por 3 a 2, o argentino Martin Vassallo Argüello venceu o holandês Raemon Sluiter, com parciais de 2/6, 6/4, 6/3, 3/6 e 6/1. Argüello vai enfrentar nas oitavas-de-final o seu compatriota David Nalbandian, que ganhou do russo Dmitry Tursonov por 3 a 2, de virada, com parciais de 2/6, 5/7, 6/4, 6/2 e 6/4.