Com dificuldades, Federer vence 39ª partida seguida O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, sofreu nesta sexta-feira para derrotar o belga Olivier Rochus por 2 sets a 1, pelas quartas-de-final do Torneio de Halle, evento que distribui mais de US$ 850 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP. Especialista em grama, Federer acabou surpreendido pelo bom desempenho de Rochus e perdeu o primeiro set por 7/6 (7/2). O segundo set também foi para o tie-break, mas o suíço conseguiu fechar em 7/6 (11/9). O número um do mundo sofreu para vencer o terceiro set, que mais uma vez foi decidido no tie-break por 7/6 (7/5). A vitória sobre Rochus foi a 39ª seguida de Federer em quadra de grama. Agora, o suíço está bem próximo do recorde do ex-tenista sueco Bjorn Borg, que tem 41. Nas semifinais de Halle, Federer vai enfrentar o vencedor do confronto entre o sueco Robin Soderling e o alemão Tommy Haas. Em outro jogo disputado pelas quartas-de-final, o checo Tomas Berdych derrotou o francês Fabrice Santoro por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3).