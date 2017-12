Com direito a "pneu", Federer bate Nalbandian e vai à final Roger Federer mostrou mais uma vez que continua sobrando no tênis mundial. Neste sábado, o suíço deu show ao vencer o argentino David Nalbandian por fáceis 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em apenas 58 minutos, e avançar à decisão do Masters Series de Madri, na Espanha. "Eu já venci jogos por 6/0 antes, então isso não significa tanto para mim, mas é sempre bom vencer desse jeito", minimizou o suíço, que venceu o rival pela terceira vez consecutiva, duas delas neste ano. Em busca de seu décimo título em 2006 e o 43.º na carreira, Federer vai enfrentar na final o vencedor da outra semifinal, entre o chileno Fernando Gonzalez e o checo Tomas Berdych, que será disputada ainda neste sábado. "Nós teremos que ver o que vai acontecer amanhã (domingo), mas será diferente porque terá cinco sets", completou o número um do mundo.