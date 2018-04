Com dois de Aurier, PSG derrota a Inter de Milão em amistoso nos Estados Unidos

O Paris Saint-Germain saiu na frente do marcador com um gol de Aurier aos 14 minutos de partida. Após cobrança de falta, o goleiro Handanovic deu rebote e o atacante mandou para as redes. Jovetic, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual no último minuto da etapa inicial.

Os franceses voltaram a ficar na frente em jogada de bola parada aos 12 minutos. Kurzawa cobrou falta de longe e fez o segundo. A três minutos do fim, Aurier aproveitou cruzamento na área e marcou de cabeça.

O resultado deixou o Paris Saint-Germain com três pontos. No sábado, o Leicester City empatou com o Celtic por 1 a 1 no tempo regulamentar e venceu nos pênaltis, com isso foi a dois pontos na tabela de classificação. Ainda entraram em campo Milan, Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea, Liverpool e Real Madrid.

SEVILLA SEM GANSO - Ainda sem contar com Paulo Henrique Ganso, o Sevilla venceu o Sandhausen, da segunda divisão alemã, por 2 a 1, com gols de Konoplyanka, de pênalti, e Sarabia. Wooten descontou.

Apesar de não ter jogado, o meia brasileiro está com o elenco na Alemanha e tem realizado treinos separadamente, pois está em fase final de uma tratamento para lesão muscular que sofreu ainda no São Paulo. A equipe volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Mainz e dois dias depois encara o St. Pauli.

O Benfica derrotou o Wolfsburg por 2 a 0, em Altach, na Áustria, com um gol do brasileiro Jonas. Mitroglou fez o outro. A partida também contou com a presença do goleiro Julio Cesar, que estava lesionado e entrou na segunda etapa.

EX-CORINTHIANS MARCA - O La Coruña derrotou o Peñarol nos pênaltis por 8 a 7 depois de as equipes ficarem no empate por 2 a 2 no tempo regulamentar no torneio amistoso disputado em Montevidéu. O time espanhol chegou a abrir dois gols de vantagem.

O primeiro foi marcado pelo volante Guilherme, ex-Corinthians, e o outro por Borja Valle. Os uruguaios reagiram e deixaram tudo igual com dois gols de Novick. Nos pênaltis, o volante Nico Freitas, ex-Internacional, acertou o travessão e o lateral-esquerdo espanhol Saúl García na sequência garantiu o triunfo dos visitantes.