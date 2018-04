Com dois gols do seu artilheiro, Brasil-RS arranca empate com o Vila Nova-GO Em tarde inspirada do artilheiro Felipe Garcia, agora vice-artilheiro com nove gols, atrás de Nenê do Vasco, com 10, o Brasil de Pelotas arrancou um ponto importante na Série B do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate e ficou no 2 a 2 contra o Vila Nova-GO, na reabertura do Estádio Bento de Freitas, em Pelotas, pela 16.ª rodada. O resultado manteve o time gaúcho bem longe da zona de rebaixamento, com 23 pontos. O Vila Nova está na zonas intermediária com 21.