Com dores na coxa, Souto deve dar lugar a Casemiro Outro destaque da seleção brasileira sub-20 que conquistou o Sul-Americano no Peru, Casemiro tem boas chances de ganhar chance hoje no Morumbi. Após o treinamento de ontem, o titular Rodrigo Souto reclamou de dores na coxa direita por causa de uma pancada que sofreu na partida contra o Treze, pela Copa do Brasil. Carpegiani disse que a presença de Souto seria definida hoje e confirmou que o substituto imediato é Casemiro. A provável alteração pode frustrar o plano do técnico de repetir a escalação pela primeira vez neste ano.