Com dores, Ronaldinho pode desfalcar a equipe O técnico Dunga começou com problemas a preparação da seleção para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa de 2010. O atacante Ronaldinho Gaúcho se apresentou ontem na Granja Comary com torção no tornozelo direito, contusão sofrida no sábado, durante jogo do Barcelona com o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Ronaldinho não treinou com os colegas, fez trabalho à parte na sala de musculação, com exercícios de fisioterapia. O médico José Luiz Runco disse que vai reavaliar o atleta hoje pela manhã. A princípio, acredita que o craque poderá jogar domingo contra o Peru, em Lima. ''''Mas vamos esperar. O local (da torção) está inchado.'''' O goleiro Doni também não esteve à disposição de Dunga. Sofreu indisposição estomacal quando vinha da Itália para o Brasil. O técnico não pôde contar com o grupo completo por outros motivos: Gilberto Silva e Luís Fabiano, convocado após o corte de Afonso, deveriam chegar a Teresópolis somente no fim da noite de ontem. Se Ronaldinho Gaúcho for liberado, Dunga repetirá a escalação do último jogo no confronto com o Peru. ''''Não temos tempo para treinar, e mudar acaba confundindo (os atletas). Não tenho por que trocar. Vai ser o mesmo time.'''' O técnico não quis polemizar com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que lhe aplicou pena de quatro jogos de suspensão por atitude inadequada no amistoso do Brasil contra o México, em 12 de setembro, quando chegou a empurrar o quarto árbitro. ''''Não tenho o que discutir. É respeitar a hierarquia. Tenho de aceitar. Não estou chateado, mas também não estou feliz.'''' Júlio César, goleiro da Inter de Milão e titular da seleção, disse que está preparado para eventual manifestação da torcida do São Paulo a favor de Rogério Ceni no dia 21, contra o Uruguai, no Morumbi. ''''Vou ficar tranqüilo, sei que vão pedir a convocação do Rogério.''''