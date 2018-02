Com dores, Vanderlei abandona maratona Vanderlei Cordeiro de Lima teve uma volta frustrante às pistas, sete meses depois do bronze na célebre Maratona dos Jogos de Olímpicos de Atenas. Considerado um dos favoritos ao pódio, o brasileiro abandonou a Maratona do Lago de Biwa, no Japão, disputada na madrugada deste domingo na localidade de Otsu. Próximo ao quilômetro 24, Vanderlei começou a sentir dores abdominais. Ele tentou prosseguir, mas antes de completar o 33º quilômetro foi obrigado a parar. A prova foi vencida pelo queniano Joseph Riri, que marcou o tempo de 2h09min.00s. Vencedor do ano passado, o espanhol José Ríos terminou em segundo, com o tempo de 2h 09 min.03s. O japonês Michitaka Hosokawa foi o terceiro (2h.09min.10s). Os três lideraram a prova durante os últimos treze quilômetros. Veja os 10 primeiros da Maratona de Lago Biwa: .1. Joseph Riri (QUE) 2h 09m 0s .2. José Ríos (ESP) 2h 09m 03s .3. Michitaka Hosokawa (JAP) 2h 09m 10s .4. Wataru Okutani (JAP) 2h 09m 13s .5. Yuko Matsumiya (JAP) 2h 09m 18s .6. Takashi Tokunaga (JAP) 2h 10m 10s .7. Toshiya Katayama (JAP) 2h 10m 12s .8. Ruggero Pertile (ITA) 2h 11m 13s .9. Shinichi Watanabe (JAP) 2h 12m 16s 10. Atsushi Fujita (JAP) 2h 12m 30s