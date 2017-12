Com elenco de 'estrelas', Boavista contrata Antônio Carlos e quer Léo Moura Alguns dos jogadores mais rodados do Rio estarão no Boavista para a disputa do Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, o clube de Saquarema anunciou a contratação do zagueiro Antônio Carlos, ex-Botafogo e Fluminense, que deverá formar dupla de zaga com Renato Silva, atleta que aturou por todos os quatro grandes do Rio.