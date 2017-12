Com escassez de volantes, Atlético-MG só terá Roger Bernardo no meio do ano Após perder Leandro Donizete e Júnior Urso, o Atlético Mineiro se vê com um sério problema no setor defensivo do seu meio-campo. O técnico Roger Machado tem apenas três volantes neste início da temporada: Rafael Carioca e os jovens Lucas Cândido e Yago. Para piorar o cenário, este último está machucado.