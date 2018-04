Com estilo centralizador e turrão, Dunga aumenta o desgaste à toa

As evidências de que existe um desgaste na relação de Dunga com parte do staff da seleção brasileira são cada vez mais perceptíveis. Dono de um estilo centralizador e turrão, pouco afeito à divisão de poder e sempre pronto a afirmar sua autoridade, o substituto de Carlos Alberto Parreira cria em torno de si uma atmosfera desfavorável. Já teve desavenças com homens da confiança do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e não parece disposto a reparar nenhum desses danos. O primeiro desafeto público foi o chefe da segurança da CBF, coronel Castelo Branco, figura querida na Confederação e vítima de uma descompostura de Dunga na Granja Comary, em Teresópolis, pouco antes da disputa da Copa América. Por causa do acesso de fotógrafos a uma área reservada, em que dava autógrafos para pequenos torcedores, Dunga repreendeu o coronel aos berros com termos grosseiros. O incidente chegou a ser registrado em vídeo por um site. A partir daquele dia, Castelo Branco não freqüenta mais a Granja Comary, como era seu costume, quando a seleção treina no local. A explicação oficial para a ausência é a de que o coronel está inserido num grupo de trabalho voltado para a realização da Copa de 2014 no Brasil. No entanto, é corrente na CBF que Castelo Branco não esconde a mágoa pela forma como foi tratado pelo treinador. Dunga também já entrou em choque com o supervisor Américo Faria, hoje cada vez mais afastado das decisões da comissão técnica e centrado em questões do dia-a-dia da CBF. Faria é discreto e se esforça para que os problemas internos não ganhem dimensão maior. Um dos motivos dessa rusga ocorreu há pouco tempo e teve Dunga como protagonista. O treinador impediu que emissoras de televisão continuassem a utilizar um espaço reduzido da Granja Comary, distante dos campos de treinamento, para a montagem de tendas sob as quais eram transmitidos ou gravados debates e entrevistas sobre os trabalhos da seleção em Teresópolis. Faria foi contra a medida, mas prevaleceu a vontade do técnico. Hoje, as equipes de TV ficam expostas ao sol ou à chuva por várias horas, sem se que saiba em que as tendas pudessem prejudicar a seleção. CRÍTICAS Dunga também não se conteve,no mês passado, ao reclamar do horário de saída do avião fretado pela CBF para levar a seleção do Rio a Bogotá, para o jogo com a Colômbia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa de 2010. O vôo atrasou e a delegação chegou de madrugada ao hotel, o que interferiu no sono dos atletas. Diante de jornalistas, o técnico não poupou críticas à programação, elaborada por Américo Faria. A interferência de Dunga em outros setores da comissão técnica é notória. Na última quinta-feira, vários repórteres não puderam entrevistar jogadores da seleção, com os quais haviam combinado o encontro com antecedência, simplesmente por decisão do treinador. Ele não quis que os atletas saíssem dos alojamentos da Granja. Lidar com situações adversas na maioria das vezes leva Dunga a reações pouco afáveis. Ele recorre sistematicamente à ironia como estratégia para rebater as colocações dos críticos e tenta desqualificá-los com postura pretensamente altiva. Antes da viagem para Lima, na sexta-feira, perguntaram-lhe a respeito de suas virtudes e defeitos na profissão. Parte da resposta foi pronunciada com uma entonação diferente, como se quisesse pontuá-la. "Meu maior defeito é pensar no coletivo, em querer um elenco sem diferenças e problemas pessoais", discursou. "Sou muito franco, se fosse um pouco mais politicamente correto, um pouco mais cínico, talvez fosse melhor." Talvez.