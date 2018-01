Com Etiene, natação do Brasil vai a todas semifinais do Mundial

Liderada pelo ótimo desempenho de Etiene Medeiros nas eliminatórias dos 50 metros costas, o Brasil classificou seis competidores para as semifinais, na manhã desta quarta-feira, no quarto dia de disputa da natação no Mundial de Esportes Aquáticos, em Kazan, na Rússia.

O destaque ficou mesmo com Etiene. Dona do melhor tempo de inscrição dos 50 metros costas (27s38), a brasileira avançou em segundo lugar para as semifinais da prova, com a marca de 27s74. Assim, só foi mais lenta do que a chinesa Fu Yanuhui, que fez o tempo de 27s66.

"Essa prova é muito boa e a primeira fase já foi. Agora é concentrar para a tarde, a saída tem que ser um pouco melhor. A semi vai ser bem forte, porque está todo mundo querendo medalha. Tenho que encarar a semifinal como final para conquistar uma vaga. Cinquenta é uma prova de explosão e muito rápida, mas acho que dá pra sair um resultado melhor", disse.

Medalhistas de ouro e prata na disputa dos 200 metros medley nos Jogos Pan-Americanos, Henrique Rodrigues e Thiago Pereira, respectivamente, avançaram às semifinais da prova em Kazan. Henrique fez a sexta melhor marca, com 1min58s95, e Thiago foi o oitavo, com 1min59s18. O norte-americano Ryan Lochte liderou as eliminatórias com o tempo de 1min57s90.

Na prova dos 100 metros livre, o Brasil também classificou dois nadadores para as semifinais. Matheus Santana avançou em 12º lugar, com a marca de 48s81, enquanto Marcelo Chierighini foi o 15º, com 48s92. O melhor nadador das eliminatórias foi o chinês Zetao Ning, que marcou 48s11.

Joanna Maranhão, que já havia sido semifinalista dos 200m medley em Kazan, repetiu o desempenho nos 200 metros borboleta, com o 16º tempo - 2min09s77 - das eliminatórias. A chinesa Yufei Zhang foi a mais rápida, com 2min06s92.

A única eliminatória da manhã em que os brasileiros não tiveram sucesso foi na disputa do revezamento 4x100 metros medley misto. A equipe formada por Daynara de Paula, Felipe Lima, Daiene Dias e João de Lucca fez o tempo de 3min53s45 e não conseguiu a classificação para a final, pois fez a nona marca das eliminatórias.

Com esses resultados, a natação do Brasil estará presente nas quatro semifinais marcadas para esta quarta-feira em Kazan, na Rússia, em sessão marcada para começar às 11h30 (no horário de Brasília). Além disso, Felipe França disputará a final dos 50 metros peito, às 12h10.