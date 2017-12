Com Geromel e Maicon, Grêmio faz último treino antes de viagem

Em preparação para a disputa do Mundial de Clubes, o elenco do Grêmio realizou na manhã desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, o seu último treinamento antes da viagem para os Emirados Árabes Unidos, palco da competição.

As principais atrações da atividade foram as presenças de Maicon e Pedro Geromel. O volante está recuperado de uma grave lesão e é apontado como a principal opção do técnico Renato Gaúcho para ocupar a vaga de Arthur, que está contundido e não terá condições de participar do Mundial.

Outras duas opções para a posição, Cristian e Cícero também não poderão atuar, mas por determinação da Fifa. Isso porque foram contratados depois de 20 de julho, data máxima determinada pela Fifa para que os reforços pudessem ser incluídos na lista de inscritos para o torneio.

Geromel também chegou a ser preocupação no Grêmio para a disputa do Mundial por causa de uma lesão no ombro sofrida na decisão da Copa Libertadores. Mas o zagueiro treinou normalmente nos últimos dias, mostrando que estará apto para atuar nos Emirados Árabes.

O treino do Grêmio na manhã desta quarta foi leve e em tom descontraído. Renato Gaúcho trabalhou o elenco em campo reduzido e dividido em três times na atividade final do time em Porto Alegre.

Agora, então, o elenco do Grêmio inicia a viagem para a disputa do Mundial. O elenco embarca em voo fretado para São Paulo, onde, às 17h25, um primeiro grupo inicia o deslocamento para a disputa do Mundial via Londres.

O Grêmio vai estrear no Mundial na próxima terça-feira, às 15 horas (de Brasília), quando terá pela frente o vencedor do confronto entre o mexicano Pachuca e o marroquino Wydad Casablanca, em duelo que valerá uma vaga na final da competição.