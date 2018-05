Gol no fim dá vitória à Fiorentina sobre a Inter em briga pelo 3º lugar

Em uma partida que valia a terceira colocação, que dá vaga à fase qualificatória da Liga dos Campeões da Europa, a Fiorentina venceu a Inter de Milão de virada por 2 a 1, com um gol nos acréscimos, pela 25.ª rodada do Campeonato Italiano.

O triunfo levou a Fiorentina aos 49 pontos, em terceiro lugar, ainda longe dos líderes Juventus e Napoli, que somam 57 e 56 pontos, respectivamente. Já a Inter de Milão ficou nos 45 pontos, em quinto lugar, ainda com direito a uma vaga na Liga Europa.

No início da partida, empurrada pela sua torcida, a Fiorentina criou as melhores oportunidades. Aos cinco minutos, Bernardeschi deixou para trás os marcadores e chutou para boa defesa de Handanovic. Na sequência, o goleiro da Inter pegou boa bola mandada por Ilicic.

Apesar da pressão inicial dos donos da casa, foi a Inter de Milão que conseguiu abrir o placar. Aos 26 minutos, Palacio cruzou para Brozovic e o meia acertou um belo chute para colocar os visitantes na frente. Antes do intervalo, a Fiorentina obrigou Handanovic a fazer nova defesa, desta vez em finalização de Vecino.

Já no segundo tempo, a Fiorentina conseguiu converter em gol as chances criadas. Aos 15 minutos, Borja Valero recebeu cruzamento perfeito e meteu a cabeça para empatar o jogo e dar esperança à torcida.

Quando o empate parecia certo, no entanto, a equipe de Florença contou com uma expulsão para mudar o panorama do jogo. Aos 38, o lateral brasileiro Alex Telles fez falta violenta e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando a Inter com um a menos.

Já nos acréscimos, Khouma Babacar se aproveitou em bate-rebate na área, mandou para as redes e garantiu a virada da Fiorentina. Antes do apito final ainda teve tempo para mais uma expulsão para cada lado, pois Zárate e Kondogbia foram advertidos com o vermelho.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, pelo Campeonato Italiano, o Torino venceu o Palermo por 3 a 1, fora de casa, e assumiu a 12.ª posição, com 31 pontos, deixando o rival em 15.º, com 26.

Jogando em casa, a Sampdoria (17.ª colocada, com 25 pontos), que briga para não cair para a zona de rebaixamento, ficou apenas no empate por 0 a 0 com a Atalanta (13.ª, com 29 pontos).

Longe de seus domínios, o Bologna bateu a Udinese por 1 a 0 e saltou para a décima colocação no Italiano, com 33 pontos. Enquanto isso, o time de Údine parou nos 27 pontos, na 14.ª posição.