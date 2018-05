Com gols de Falcão e garotos, Brasil vence no último amistoso do futsal no ano

Depois da vexatória queda para o Irã nas oitavas de final da Copa do Mundo, sua pior campanha na história, a seleção brasileira masculina de futsal deixou uma boa impressão e se despediu de 2016 com vitória. Neste domingo, em Belo Horizonte, contou com boa atuação de uma nova geração, além do destaque do craque Falcão, para derrotar o Uruguai por 3 a 2 em partida amistosa, no seu último compromisso da temporada.

O resultado não reflete a pressão aplicada pela seleção brasileira durante boa parte da partida. Mas em um ataque isolado, na metade do primeiro tempo, os uruguaios abriram o placar. Nascido no Brasil e naturalizado, Xande, do Magnus Futsal de Sorocaba, cortou para o meio e bateu firme para vencer o goleiro Deivd.

A reação brasileira só começou no segundo tempo e só poderia sair dos pés de Falcão. Com menos de um minuto de jogo, Gadeia arriscou de longe e o ala, também do Magnus Futsal, apareceu antes do goleiro para desviar de letra e marcar belo gol.

A partir daí, quem roubou a cena foi a jovem geração do Corinthians. Aos sete minutos, Leandro Lino, de 21 anos, fez linda jogada, driblou um marcador e finalizou firme para virar. Pouco depois, Gadeia bateu cruzado e Marcel, de 20 anos, fez o terceiro. Com poucos segundos para o fim, Xande ainda marcou o segundo do Uruguai, mas parou por aí.