Com Hypolito e Zanetti, seleção de ginástica abre o ano na Alemanha

O ano pré-olímpico da ginástica artística masculina do Brasil começa daqui a seis dias, quando terá início a etapa de Cottbus (Alemanha) da Copa do Mundo. E a seleção embarca na próxima vez reforçada, com dois dos seus principais nomes: o campeão olímpico Arthur Zanetti e o campeão mundial Diego Hypolito. Péricles Silva completa a equipe.

"O nosso maior objetivo com essas duas etapas é colocar o Arthur Zanetti em ritmo de competição. Elas também serão um preparatório para os Jogos Pan-Americanos e para o Mundial deste ano", explica o técnico Marcos Goto, referindo-se a etapa de Doha, no Qatar, para onde os brasileiros viajam após competirem em Cottbus.

Outro nome importante da ginástica artística brasileira na atualidade, Sergio Sasaki operou o joelho e vai ficar fora até dos Jogos Pan-Americanos. Em Cottbus, Arthur está inscrito para as provas de solo e argolas, Diego para solo e salto e Péricles para cavalo com alças, paralelas e barra fixa.