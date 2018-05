Com legião estrangeira, seleção masculina espera crescer no handebol

Com uma legião estrangeira, a seleção masculina de handebol vive a expectativa da disputa da terceira edição do Torneio Quatro Nações, que será realizado no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo (SP). Além de Brasil, o campeonato conta com a participação de Canadá, Chile e Cuba. Nesta sexta-feira, às 19h30, a seleção estreia contra os canadenses.

Para o técnico Washington Nunes, que assumiu a equipe após os Jogos do Rio, o torneio serve como preparação para o Mundial de Handebol, que será realizado na França, em janeiro. "A gente tem de considerar toda oportunidade de treinamento como uma preparação para o Mundial. A maioria dos atletas atua na Europa e, das mesma forma que o futebol tem a data Fifa, nos temos a data IHF, e precisamos aproveitar para treinar com os jogadores", conta.

Dos 18 jogadores convocados, apenas três atuam no País, sendo que um deles já está acertado com um time português. "Na Europa o nível de competição é altíssimo. Nós temos 50 atletas atuando fora e nós monitoramos todos eles. Acho que se nossos jogadores continuarem jogando nas grandes ligas, vamos conseguir avançar", diz.

Uma das apostas é o Centro Nacional de Desenvolvimento, que foi inaugurado neste ano. O treinador acha que, se o investimento for mantido, a modalidade pode colher muitos frutos. "Em dois Mundiais chegamos às oitavas e agora temos de dar o segundo passo que é chegar às quartas de final. Acredito que em dez anos podemos estar entre as melhores seleções do mundo." Para o treinador, as seleções na atualidade estão bem equilibradas e fica difícil apontar uma potência. Mas ele entende a liga mais forte é na Alemanha. Assim, espera que seus atletas consigam espaço nos grandes clubes para melhorar a competitividade da seleção. "Nós tinhamos o segundo time mais jovem da Olimpíada. É uma geração que dá tranquilamente para duas edições dos Jogos, se mantivermos o nível técnico", conclui.