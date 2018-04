Com 'lesão séria', Kanaan diz que correrá em São Paulo O brasileiro Tony Kanaan descartou nesta terça-feira a possibilidade de não disputar a etapa de São Paulo da Fórmula Indy, que será realizada no próximo dia 5 de maio, no circuito montado no Anhembi, na região norte da capital paulista. A presença do piloto da equipe KV na corrida brasileira chegou a ser colocada em dúvida por causa do forte acidente sofrido no último domingo, na etapa de Long Beach, nos Estados Unidos, que provocou uma série de lesões em sua mão direita.