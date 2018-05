Com Maicon vetado, Roger altera formação do Grêmio e promove entrada de Henrique

Com isso, o treinador deve alterar a formação tática da equipe. Ele vai promover a entrada do centroavante Henrique Almeida e deixar o time titular com apenas um volante de marcação. A provável equipe que entrará em campo terá: Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Edinho; Douglas, Giuliano, Everton e Luan; Henrique Almeida.

O atacante equatoriano Miller Bolaños treinou com o grupo, mas ainda não pode estrear, pois seu nome ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Além de Maicon, o zagueiro Kadu, com dores no ombro esquerdo, e Pedro Rocha, com problema no joelho, não participaram do treinamento no gramado. Ramiro, que se recupera de lesão no tornozelo desde janeiro, alternou atividades com corrida e caminhada no gramado.

Confira os relacionados do Grêmio para a partida de domingo:

Goleiros: Bruno Grassi e Marcelo Grohe;

Zagueiros: Bressan, Fred e Geromel;

Laterais: Marcelo Hermes, Marcelo Oliveira, Wallace Oliveira e Wesley;

Volantes: Edinho e Kaio;

Meias: Douglas, Giuliano, Lincoln e Tontini;

Atacantes: Batista, Bobô, Everton, Fernandinho, Henrique Almeida e Luan.