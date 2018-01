Brasileiro vence evento-teste da maratona aquática no Rio

Atletas da maratona aquática conheceram na manhã deste sábado o percurso da modalidade para a Olimpíada do Rio, em 2016, no último dos seis eventos-teste do mês de agosto. O mar agitado atrasou em meia hora o início da prova, que terminou às 11h35. Vinte e cinco atletas participaram da prova masculina, que teve como vencedor o brasileiro Allan do Carmo - que conquistou a vaga para os Jogos Olímpicos no Mundial de Kazan, na Rússia. O segundo lugar ficou com o japonês Yasunari Hirai, seguido do canadense Richard Weinberger.

A largada para o circuito de dez quilômetros foi dada de uma plataforma posicionada no mar, perto do Forte de Copacabana, a cerca de 100 metros das areias do Posto 6. Os atletas deram quatro voltas em um percurso demarcado por cinco boias. As condições do mar dificultaram a prova masculina, que foi finalizada por apenas nove atletas. A Federação Internacional de Natação (Fina) ainda não bateu o martelo sobre eventuais alterações ou aprovação do circuito para os Jogos.

Amanhã será a vez das mulheres realizarem o teste a partir das 9h, com destaque para a participação das brasileiras Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto, também classificadas para as Olimpíadas. Entre as estrangeiras com vaga nos Jogos Rio 2016 participarão a francesa Aurélie Muller (atual campeã mundial), a italiana Rachele Bruni (líder do ranking mundial em 2015), e a alemã Isabelle Harle.

Este é o último dos seis eventos-teste para os Jogos Rio 2016 realizados no mês de agosto: triatlo, paratriatlo, remo, hipismo, vela e ciclismo de estrada. Depois das maratonas aquáticas, o próximo evento-teste no calendário é o do vôlei de praia, entre os dias 1º e 6 de setembro, também em Copacabana.