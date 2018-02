Com medo, Corinthians arma esquema de guerra no Parque

A força tática da Polícia Militar, que desde domingo não sai do Parque São Jorge, via de perto a manifestação dos torcedores, ontem. Cerca de 30 homens estavam de prontidão, munidos de cassetetes, pistolas e escopetas. Um dos policiais achava um desatino a entrada de torcedores numa situação como essa. "Fico triste por haver viaturas aqui e muitos seguranças na frente do clube, mas tenho que proteger o patrimônio", disse Andrés Sanchez. "Mas sempre terei respeito aos torcedores, como eles sempre tiveram comigo." A reação dos torcedores mostra que não funcionou o discurso de Andrés de culpar a antiga diretoria pelo rebaixamento do time. Antes da ?sabatina? da Fiel, o presidente concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas. Não disse nada de novo. Nem como irá conduzir a reformulação no Departamento de Futebol . Nem se Nelsinho continua ou não no comando. "Chegamos ao fundo do poço. Mas eu peguei um Corinthians doente, em estado terminal, e não consegui salvar", disse Andres, quase às lágrimas. A hostilidade dos torcedores começou poucas horas depois do rebaixamento do time. Corintianos destruíram parte de uma árvore de Natal montada no Parque São Jorge, no fim da tarde de domingo. À noite, membros das organizadas Gaviões da Fiel e Pavilhão 9 picharam os muros da sede do clube. Com medo de represálias, os jogadores do Corinthians não passaram pelo saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos na volta de Porto Alegre - deixaram o local pela pista, em um ônibus não identificado. Por motivos de segurança, veículo Mosqueteiro não foi utilizado. A decolagem do vôo, vindo de Porto Alegre, atrasou por quase uma hora. Torcedores ameaçavam os atletas. O comandante da aeronave, alegando falta de segurança, permaneceu no Aeroporto Salgado Filho até que a situação se tranqüilizasse. Um passageiro foi retirado da aeronave pela Polícia Federal. Por conta do atraso, o vôo, que deveria descer em Congonhas, foi desviado para Guarulhos. Passageiros informaram que, logo após o pouso, policiais federais voltaram a entrar no avião.