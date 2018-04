Com melhor tempo nos 100m peito, João Luiz diz que o que vale é o ouro olímpico Mesmo já tendo índice olímpico, o nadador João Luiz Gomes Júnior conseguiu baixar ainda mais o seu tempo nos 100 metros peito. Pela manhã, ele fez 59s06 em uma das eliminatórias do Troféu Maria Lenk, que está sendo disputado no estádio Olímpico de Esportes Aquáticos, no Rio. Mas ele quer mais. Na final desta sexta-feira, ele tentará entrar na casa dos 58s, marca que o colocaria entre os melhores do mundo.