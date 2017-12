Com paciência, Federer vence a chuva em Roland Garros Pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros, o tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, encontrou nesta quarta-feira mais dificuldades com a chuva do que com o seu adversário, o colombiano Alejandro Falla. O jogo entre os tenistas foi paralisado duas vezes por causa da chuva. No final, o suíço venceu Falla por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/3. A partida teve cerca de 1h30min de duração - quase o mesmo tempo de paralisação, que ficou por volta de 1h20min. Em outro jogo, o espanhol Carlos Moya passou com tranqüilidade pelo russo Mikhail Youzhny por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2. Também por 3 a 0, o checo Thomas Berdych eliminou o italiano Filippo Volandri, com parciais de 6/3, 6/1 e 6/1. Já o brasileiro Flávio Saretta não se sentiu bem fisicamente e abandonou o jogo contra o russo Nikolay Davydenko quando perdia o segundo set por 4 a 1.