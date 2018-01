Com pé inchado, Camilo festeja o tri na Corrida do Milhão: 'Foi especial'

A terceira vitória da Corrida do Milhão teve um sabor especial para Thiago Camilo neste domingo, em Goiânia. Depois se envolver em grave acidente na etapa anterior, em Curitiba, o piloto participou da prova ainda com o tornozelo esquerdo inchado. No entanto, superou as dificuldades e faturou a etapa mais valiosa da Stock Car.

"Significa muito mais do que um milhão, sem dúvida. Foi uma corrida especial. A gente nunca deixou de acreditar, então quero agradecer a Deus, que me livrou não só no acidente de Curitiba, que foi o mais grave da minha carreira, e sair de lá só com o pé machucado foi um livramento muito grande", afirmou.

Camilo ainda realiza sessões de fisioterapia por conta do acidente e teve dificuldades para encontrar uma sapatilha que encaixasse no pé inchado. Sua presença na sétima etapa só foi confirmada na quinta-feira. Por isso, ele também agradeceu a equipe médica da categoria e sua equipe. "A vitória é deles, pois se eles não tivessem feito um carro bem preparado com tamanha dedicação não seria possível vencer a corrida", afirmou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de largar na 12ª posição, Camilo fez uma ótima largada e saltou para a quarta colocação logo na primeira curva. "Foi o que colaborou para a vitória. Eu tinha um ritmo melhor que o do Ricardo (Maurício, que abandonou a prova por problemas mecânicos), melhor que do Daniel (Serra), a equipe foi muito bem no pit stop, passei o Daniel, o Ricardinho teve problema, e foi isso", concluiu.

A próxima etapa da Stock Car acontecerá em Cascavel, no Paraná, no dia 30. Marcos Gomes, que fez a pole em Goiânia, mas terminou em quarto lugar, continua na ponta do campeonato com 158 pontos, 25 a mais do que Daniel Serra, o vice-líder e que ficou em segundo na Corrida do Milhão. Apesar da vitória, Camilo ocupa o sétimo lugar na classificação geral, com 91 pontos.