Com Phelps, EUA batem outro recorde e vencem desafio

Com este resultado, a equipe formada também por Nathan Adrian, Matt Grevers, Garrett Weber-Gale desbancou a marca anterior, de 3min04s98, que era dos franceses desde o dia 20 de dezembro de 2008. Foi o segundo recorde do grupo americano, que registrou novo tempo para o revezamento 4x100 metros medley na sexta-feira no primeiro dia de disputas.

Assim como fez na sexta, Phelps entrou na piscina apenas com uma bermuda, dispensando os maiôs tecnológicos, que serão banidos a partir de 2010 pela Federação Internacional de Natação (Fina). Com o traje "antigo", o supercampeão faturou apenas uma das quatro provas individuais que disputou na Inglaterra.

A única vitória aconteceu na sexta-feira, na prova dos 100 metros borboleta. Neste sábado, ele foi o segundo nos 200 metros do mesmo estilo e terceiro colocado nos 200 metros livre. Em compensação, ajudou a equipe americana a vencer os dois revezamentos masculinos do torneio.

E, mesmo com apenas uma vitória nas provas individuais, Phelps somou muitos pontos com suas colocações e contribuiu com os Estados Unidos no Duelo. No resultado final, os americanos venceram a competição por 185 a 78 pontos. A equipe europeia foi representada por nadadores britânicos, italianos e alemães.

O tempo dos Estados Unidos no último revezamento marcou o oitavo recorde mundial do Duelo. Ainda neste sábado, a americana Julia Smit obteve o melhor tempo do mundo nos 200 metros medley, com o tempo de 2min04s60. Ela já havia faturado o recorde dos 400 metros medley, na sexta-feira, com 4min21s04.

Sua compatriota Rebecca Soni também encerrou sua participação com dois recordes. Neste sábado, ela superou a marca mundial dos 100 metros peito, com o tempo de 1min02s70. No dia anterior, ela registrara 2min14s57 na prova dos 200 metros do mesmo estilo.