Com Phelps, EUA batem recorde do 4 x 100 m medley

A equipe dos Estados Unidos contou com Michael Phelps para bater o recorde mundial no revezamento 4 x 100 metros medley em piscina curta, nesta sexta-feira, no Duelo na Piscina, realizado na cidade de Manchester, na Inglaterra.

Os americanos marcaram o tempo de 3min20s71 e venceram a equipe formada pelos europeus. O recorde anterior, de 3min23s33, pertencia aos canadenses. Phelps, que nadou apenas com uma bermuda, entrou na piscina com Mark Gangloff, Nathan Adrian e Nick Thoman, que bateu o recorde dos 100 metros costas na mesma prova, com o tempo de 48s94.

Após o revezamento, Phelps voltou à piscina e venceu a prova dos 100 metros borboleta, mas ficou longe do recorde. Ele marcou 50s46, dois segundos distante dos 48s48 do russo Evgeny Korotyshkin.

Mais cedo, o americano nadou os 100 metros livre, e teve que se contentar com o terceiro lugar. O vencedor foi o compatriota Nathan Adrian, que usou um dos maiôs tecnológicos que serão proibidos a partir de 2010.

Os Estados Unidos também brilharam no feminino. A equipe quebrou o recorde mundial do revezamento 4x100 metros medley ao registrar o tempo de 3min47s97. A marca anterior também era do Canadá (3min49s45).

Nas provas individuais, a americana Julia Smit obteve o melhor tempo mundial nos 400 metros medley, com 4min21s04, superando o 4min22s88 registrado pela sul-africana Kathryn Meaklim, em novembro.

Nos 200 metros peito, Rebecca Soni quebrou o recorde com o tempo de 2min14s57, deixando para trás os 2min15s42 da australiana Leisel Jones, que conquistou a marca em Berlim, em novembro.