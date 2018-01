Com pingue-pongue, COI vistoria obras da Olimpíada na China Os membros da Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional (COI) iniciaram nesta terça-feira a oitava inspeção da entidade para saber como estão os preparativos dos chineses para os Jogos de 2008. Além disso, eles inauguraram um evento de pingue-pongue festivo à Olimpíada que reunirá 10 mil jogadores. Em Pequim, a principal preocupação do COI está no atraso de três meses na construção do Estádio Olímpico. A entidade também quer saber quando e como o país realizará os testes pré-olímpicos, para conhecer a eficiência das obras. Também está programado que os chineses apresentem resultados do plano de combate à poluição. Na próxima semana, a China deve revelar o percurso oficial da tocha olímpica, que irá percorrer pela primeira vez o Monte Everest. As visitas dos membros do COI ao país organizador são semestrais. Contra a pirataria O governo chinês anunciou nesta terça que tomará medidas para impedir que o logotipo oficial dos Jogos de 2008 seja pirateado. "Temos de encontrar soluções para que essa violação não ocorra. Nossa intenção é que a Olimpíada seja livre, desde que os direitos intelectuais sejam respeitados", contou Zhao Gang, subdiretor do departamento de registro de marcas do governo. Atualmente, imitações de produtos olímpicos podem ser encontradas facilmente nas ruas de Pequim. O governo tem dificuldade em encontrar soluções para impedir o comércio ilegal entre os ambulantes.