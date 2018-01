Com "pneu", Federer se classifica à final de Wimbledon Com direito a "pneu" no segundo set, o tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, garantiu vaga à final do Aberto de Wimbledon nesta sexta-feira após derrotar o sueco Jonas Bjorkman, de 34 anos, um dos mais experientes tenistas da competição inglesa, por 3 sets a 0, em 1h17 de jogo. Antes da partida, que começou atrasada por causa da chuva, os organizadores de Wimbledon promoveram dois minutos de silêncio em memória das vítimas dos atentados terroristas de Londres, ocorridos em 7 de julho de 2005, onde 56 pessoas perderam a vida (dentre elas, quatro terroristas) e mais de 700 ficaram feridas. Mostrando que é especialista em grama, Federer não encontrou problemas para fazer 6/2 no primeiro set. Já no segundo, Bjorkman acabou se cansando e levou um "pneu" (6/0). Com a vitória garantida, Federer apenas administrou o jogo no terceiro set e fechou em 6/2. Essa foi a 47ª vitória seguida do suíço em quadras de grama. Classificado à final, Federer vai tentar conquistar o quarto título de Wimbledon - ele faturou a competição nos últimos três anos. Além disso, o suíço só perdeu quatro sets nos últimos quatro anos de competição nas quadras inglesas. Seu adversário sairá do duelo entre o espanhol Rafael Nadal e o cipriota Marcos Baghdatis. Caso o adversário seja Nadal, Federer terá de reverter uma marca ingrata nesse ano: os dois tenistas já se encontraram por quatro vezes e o espanhol ganhou todas (esses jogos foram realizados no saibro). Wimbledon é disputado na grama e esse tipo de pista não é especialidade de Nadal.