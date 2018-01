Brasil fatura primeira medalha no Mundial Júnior de Natação

Prestes a iniciar a carreira universitária nos Estados Unidos, Vinicius Lanza garantiu a primeira medalha do Brasil no Mundial Júnior de Natação, que está sendo disputado em Cingapura. O jovem de 18 anos faturou a prata nos 100m borboleta, nesta quinta-feira, com o tempo de 52s88. Foi superado apenas pelo russo Danill Pakhomov (52s28).

Lanza, atleta do Minas Tênis Clube e aluno da Universidade de Indiana, precisa baixar pelo menos meio segundo até o Troféu Maria Lenk, em abril do ano que vem, para tentar ir à Olimpíada. No Mundial adulto de Kazan (Rússia), o Brasil esteve representado nos 100 m borboleta por Arthur Mendes Filho, bronze no Mundial Júnior de quatro anos atrás.

Outros nomes de destaque da nova geração nadaram nesta quinta-feira em Cingapura. Nos 50m livre, Felipe Ribeiro se classificou à final com o quarto tempo (22s67), enquanto Pedro Spajari passou em oitavo (22s76).

Eles depois participaram da final do 4x100m livre medley, entregaram em primeiro para as meninas (Gabrielle Roncatto e Maria Paula Heitmann), mas o Brasil ficou em quarto. Com 48s56 largando lançado (o que reduz significantemente o tempo de reação), Felipe Ribeiro fez a melhor parcial da prova.

Já nos 800 m, Brandonn Almeida fez o melhor tempo da carreira - 7min59s49 - para ficar na quinta colocação da final. O garoto, também de 18 anos, ficou muito perto do recorde brasileiro (7min58s20), baixando em dois segundos seu recorde pessoal.