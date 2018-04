Com problemas para obter visto, Mark Hunt pode não enfrentar Cigano

SÃO PAULO - Escalado para enfrentar Júnior Cigano no UFC 160, marcado para o dia 26, em Las Vegas, Mark Hunt pode acabar sendo impedido de participar do confronto. O neozelandês vem tentando há dias viajar para os EUA, mas a justiça do país tem impedido a entrada do lutador por conta de uma prisão em território americano no ano de 2002.

Hunt já participou de duas lutas nos Estados Unidos, em Denver e Indianápolis, mas as outras três que fez pelo UFC foram realizadas no Japão e na Austrália.

Apesar da luta entre Júnior Cigano e Mark Hunt ainda estar confirmada, os dirigentes do UFC pediram ao americano Roy Nelson que solicite à Comissão Atlética de Nevada licença para enfrentar o brasileiro. Os dois já se enfrentaram uma vez, em agosto de 2010, pelo UFC 117. Cigano venceu por decisão unânime dos juízes.