Com proteção na mão, Ronaldo reencontra a bola em treino fechado O Corinthians não admite mais ser apontado como carta fora do baralho no Brasileiro. E faz questão de se incluir entre os favoritos ao título. O grande motivo, além dos novos contratados, é o retorno de Ronaldo. O Fenômeno está louco para voltar e, ontem, surgiu a primeira pista de que pode estar em campo antes do clássico com o São Paulo, dia 27, no Morumbi. Pode até encarar o Coritiba, já na quarta. Num treino de finalizações fechados, cercado de mistérios, Ronaldo, com uma proteção na mão esquerda, foi atração. Ele fará testes para ver se suporta as dores.